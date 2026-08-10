Österreich bei EM um ersten Titel seit 2010

„Alles andere ist Geschichte“

„Was von damals bleibt, ist die Silbermedaille. Alles andere ist Geschichte“, sagte Teamchef Simon. Aus Erfolgen und Niederlagen habe die Mannschaft gelernt. „Unser Kader ist zwar mit einem Altersdurchschnitt von knapp 23 Jahren jung, aber international erfahren genug.“ Österreich wartet seit 2010 auf den EM-Titel.