Österreich bei EM um ersten Titel seit 2010

Auf Österreichs schlagkräftiges Faustball-Nationalteam der Männer wartet mit der EM in Dänemark (Tondern) der Saisonhöhepunkt. Nach der Silbermedaille 2024 wollen Teamchef Siegfried Simon und seine Mannschaft beim Turnier von Mittwoch bis Samstag den Sprung auf den zuletzt von Deutschland besetzten Europa-Thron schaffen.
Mit der Schweiz, Deutschland und Italien warten in der Gruppenphase gleich die stärksten europäischen Nationen – und eine Chance zur Revanche. Das EM-Finale vor zwei Jahren war erst nach einem packenden Sieben-Satz-Krimi gegen die nun seit fünf Auflagen ungeschlagenen Deutschen verloren gegangen.
„Alles andere ist Geschichte“
„Was von damals bleibt, ist die Silbermedaille. Alles andere ist Geschichte“, sagte Teamchef Simon. Aus Erfolgen und Niederlagen habe die Mannschaft gelernt. „Unser Kader ist zwar mit einem Altersdurchschnitt von knapp 23 Jahren jung, aber international erfahren genug.“ Österreich wartet seit 2010 auf den EM-Titel.
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