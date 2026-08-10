Verfahren gegen zwei Ländle-Polizisten eingestellt

Naheverhältnis zwischen Staatsanwälten und Gutachter

Die Causa erhält noch durch einen anderen Umstand eine besondere Brisanz: So soll der Sachverständige, der beim Unfall „übergangen“ worden war, ein De-facto-Monopol haben und von der Staatsanwaltschaft Feldkirch 98 Prozent aller Gutachten zugeschanzt bekommen – ein überaus lukratives Geschäft. Und offenbar pflegen die beiden damals involvierten Staatsanwälte – also der zum Unfallzeitpunkt diensthabenden Behördenvertreter und jener Staatsanwalt, der das Ermittlungsverfahren in Auftrag gegeben hat – ein enges Verhältnis mit dem Gutachter.