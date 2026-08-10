Milliarden-Dürreschäden: Soll der Staat helfen?

Soll der Staat betroffene Bäuerinnen und Bauern mit Steuergeld unterstützen? Oder muss das Risiko stärker bei den Betrieben und ihren Versicherungen liegen? Wie viel Verantwortung trägt die Politik für die Folgen des Klimawandels? Braucht es neben akuten Hilfen vor allem langfristige Maßnahmen, damit die Landwirtschaft widerstandsfähiger wird?