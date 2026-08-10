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Frage des Tages

Milliarden-Dürreschäden: Soll der Staat helfen?

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10.08.2026 12:41
Die anhaltende Dürre verursacht in Österreichs Landwirtschaft Schäden in Milliardenhöhe.
Die anhaltende Dürre verursacht in Österreichs Landwirtschaft Schäden in Milliardenhöhe.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
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Eine Milliarde Euro Schaden, massive Ernteausfälle und immer häufiger extreme Dürreperioden: Österreichs Landwirtschaft steht vor einer wachsenden Belastungsprobe. Unsere Frage des Tages vom 10. August lautet: „Eine Milliarde Dürreschäden in der Landwirtschaft: Soll der Staat mit Hilfen einspringen?“

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Soll der Staat betroffene Bäuerinnen und Bauern mit Steuergeld unterstützen? Oder muss das Risiko stärker bei den Betrieben und ihren Versicherungen liegen? Wie viel Verantwortung trägt die Politik für die Folgen des Klimawandels? Braucht es neben akuten Hilfen vor allem langfristige Maßnahmen, damit die Landwirtschaft widerstandsfähiger wird? 

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