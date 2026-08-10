Banken erstatten jetzt illegale Kreditgebühren

Gute Nachrichten für Kreditnehmer! Die Arbeiterkammer (AK) hat mit der Erste Bank und zahlreichen Sparkassen eine Einigung über die Rückerstattung unzulässiger Kreditbearbeitungsgebühren erzielt – und zwar für die vergangenen 30 Jahre ...
Betroffene Konsumenten können ab sofort unzulässige Gebühren für Konsum- und Wohnkredite aus den vergangenen drei Jahrzehnten zurückfordern. Ein entsprechendes Online-Formular steht bis Ende Juli 2027 zur Verfügung.
Von der Regelung betroffene Kreditnehmer können unzulässige Einmalgebühren für Kredite rückwirkend einfordern, unabhängig davon, ob der Kredit bereits getilgt wurde oder noch läuft. Für Verträge, die vor dem 1. Jänner 2019 beendet wurden, muss ein Nachweis erbracht werden, der bei den Banken gratis angefordert werden kann.
Bis zu 90 Prozent der Gebühr werden refundiert
Voraussetzung für eine Erstattung ist eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 0,5 Prozent der Kreditsumme. Bei Konsumkrediten werden 90 Prozent der Gebühr refundiert, während bei Wohnkrediten je nach Gebührenhöhe zwischen 35 und 80 Prozent zurückgezahlt werden.
Wer seinen Kredit über einen Kreditvermittler abgeschlossen hat, erhält je nach Fall gestaffelt zwischen 225 und 750 Euro, heißt es zudem in einer Mitteilung der Arbeiterkammer.
Neben der Bearbeitungsgebühr sind damit auch weitere Nebenspesen wie Entgelte für die Krediteröffnung, Liegenschaftsbewertung oder Grundbuchsunterlagen abgegolten. „Der Vergleich zeigt, dass konstruktive Einigungen möglich sind und Kreditnehmer:innen davon unmittelbar profitieren“, so Gabriele Zgubic, Leiterin der Abteilung Konsumentenpolitik in der Arbeiterkammer, laut Mitteilung.
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