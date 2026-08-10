Banken erstatten jetzt illegale Kreditgebühren

Von der Regelung betroffene Kreditnehmer können unzulässige Einmalgebühren für Kredite rückwirkend einfordern, unabhängig davon, ob der Kredit bereits getilgt wurde oder noch läuft. Für Verträge, die vor dem 1. Jänner 2019 beendet wurden, muss ein Nachweis erbracht werden, der bei den Banken gratis angefordert werden kann.