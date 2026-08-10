Bittere Enttäuschung für Mladenovic zum EM-Auftakt

Auch Bucher hinter Erwartungen

Auch im Delfin-Sprint gelang Österreichs Männern der erhoffte Aufstieg nicht. Simon Bucher, vor zwei Jahren in Belgrad über die 50 m noch EM-Zweiter, musste sich noch hinter Lukas Edl (28. in 23,56 Sek.) mit Rang 34 begnügen. Mit seiner Zeit von 23,72 war der Tiroler alles andere als zufrieden. „Das war zu hektisch, das war nichts Gescheites“, meinte Bucher. Dabei hätte er sich in der Vorbereitung relativ gut gefühlt. Nächste Chance sind für den Vizeweltmeister von 2024 die 100 m am Mittwoch.