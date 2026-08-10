Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Rapids Sieg in Ried, Austrias Niederlage gegen den LASK, einmal mehr Diskussionen um den VAR („Ich sehe hier noch immer kein eindeutiges Abseits“), ein Buchtipp, David Alaba, Flo Grillitsch, Romano Schmid und Felix Gall.