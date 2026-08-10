Anne Hathaway ließ am Red Carpet Babybauch blitzen

An Anne Hathaways Look kam am Sonntag in Burbank einfach niemand vorbei, denn die Schauspielerin machte ihren Babybauch zum absoluten Star am Red Carpet. Das lag vor allem an dem Vokuhila-Top in Hellblau von Atelier Prabal Gurung mit einer Schleppe aus Mikado-Seide, in das die 43-Jährige geschlüpft war.