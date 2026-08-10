Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kugelrund und happy

Anne Hathaway ließ am Red Carpet Babybauch blitzen

Star-Style
10.08.2026 12:35
Anne Hathaway war mit diesem Bauchfrei-Look bei der Premiere von „The End of Oak Street“ ...
Anne Hathaway war mit diesem Bauchfrei-Look bei der Premiere von „The End of Oak Street“ eindeutig der Hingucker am Red Carpet.(Bild: Krone-Collage/EPA/CONNOR TERRY, AFP/VALERIE MACON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Anne Hathaway macht ihren Babybauch zum absoluten Hingucker: Bei der Premiere von „The End of Oak Street“ in Burbank ließ die Schauspielerin, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, ihr Bäuchlein blitzen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

An Anne Hathaways Look kam am Sonntag in Burbank einfach niemand vorbei, denn die Schauspielerin machte ihren Babybauch zum absoluten Star am Red Carpet. Das lag vor allem an dem Vokuhila-Top in Hellblau von Atelier Prabal Gurung mit einer Schleppe aus Mikado-Seide, in das die 43-Jährige geschlüpft war.

Babybäuchlein im Fokus
Das Top endete nämlich kurz über dem Bauchnabel und ließ ihr Bäuchlein keck hervorblitzen. Dazu kombinierte die Hollywood-Beauty eine tief sitzende Baggy-Jeans und die den Blick zudem auf ihre mittlerweile recht stattliche Körpermitte lenkte.

Anne Hathaway trug ein Vokuhila-Top von Atelier Prabal Gurung mit einer Schleppe und setzte auf ...
Anne Hathaway trug ein Vokuhila-Top von Atelier Prabal Gurung mit einer Schleppe und setzte auf rote High Heels, die zur Innenseite des Designerstücks passten.(Bild: EPA/CONNOR TERRY)
Der wahre Star des Looks war allerdings Hathaways schon ziemlich stattlicher Babybauch.
Der wahre Star des Looks war allerdings Hathaways schon ziemlich stattlicher Babybauch.(Bild: EPA/CONNOR TERRY)

Mit ihren feuerroten Pumps griff Hathaway schließlich die Innenseite des Designertops auf. Dazu kombinierte sie nicht nur goldene Ohrringe, sondern auch mehrere Armreifen und Ringe. Ihre dunkle, lange Mähne hatte sie zu einem Pferdeschwanz am Hinterkopf zusammengebunden. 

Und Hathaway bewies echtes Durchhaltevermögen. Denn trotz hoher Temperaturen von 38 Grad ließen sie es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Ewan McGregor und Co., geduldig für die Fotografen zu posieren. 

Anne Hathaway spielt in „The End of Oak Street“ an der Seite von Ewan McGregor.
Anne Hathaway spielt in „The End of Oak Street“ an der Seite von Ewan McGregor.(Bild: EPA/CONNOR TERRY)

„Last-Minute-Treffer“
Anne Hathaway machte erst vor wenigen Wochen ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. Seitdem gönnte sich die Oscarpreisträgerin nur wenige Verschnaufpausen. Denn nach der Pressetour für den Blockbuster „Die Odyssee“ geht es nun mit Presseterminen für den Dinosaurier-Thriller „The End of Oak Street“, der am 13. August in die Kinos kommt, munter weiter. 

Lesen Sie auch:
Anne Hathaway präsentierte jetzt zum ersten Mal stolz ihren Babybauch.
Babybauch in Rot!
Anne Hathaway zeigt stolz ihr kugelrundes Glück
02.07.2026
„Last-Minute-Treffer“
Anne Hathaway plaudert über ihr Baby-Wunder mit 43
15.07.2026

Ihre Schwangerschaft bezeichnete Hathaway erst kürzlich in einem Interview scherzhaft als „Buzzer-Beater“ (Last-Minute-Treffer), da sie angesichts ihres Alters nicht mehr fest damit gerechnet hatte, noch einmal schwanger zu werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
10.08.2026 12:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Star-Style
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Brit-Chic meets Tracht
Victoria Swarovski verzaubert mit coolen Dirndln
Kugelrund und happy
Anne Hathaway ließ am Red Carpet Babybauch blitzen
Oktoberfest 2026
Leni Klum präsentiert eigene Dirndl-Kollektion
Met-Gala-Eklat!
Met Gala schockt mit Skandaldesigner Galliano!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf