Anne Hathaway ließ am Red Carpet Babybauch blitzen

Anne Hathaway macht ihren Babybauch zum absoluten Hingucker: Bei der Premiere von „The End of Oak Street“ in Burbank ließ die Schauspielerin, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, ihr Bäuchlein blitzen.
An Anne Hathaways Look kam am Sonntag in Burbank einfach niemand vorbei, denn die Schauspielerin machte ihren Babybauch zum absoluten Star am Red Carpet. Das lag vor allem an dem Vokuhila-Top in Hellblau von Atelier Prabal Gurung mit einer Schleppe aus Mikado-Seide, in das die 43-Jährige geschlüpft war.
Babybäuchlein im Fokus
Das Top endete nämlich kurz über dem Bauchnabel und ließ ihr Bäuchlein keck hervorblitzen. Dazu kombinierte die Hollywood-Beauty eine tief sitzende Baggy-Jeans und die den Blick zudem auf ihre mittlerweile recht stattliche Körpermitte lenkte.
Mit ihren feuerroten Pumps griff Hathaway schließlich die Innenseite des Designertops auf. Dazu kombinierte sie nicht nur goldene Ohrringe, sondern auch mehrere Armreifen und Ringe. Ihre dunkle, lange Mähne hatte sie zu einem Pferdeschwanz am Hinterkopf zusammengebunden.
Und Hathaway bewies echtes Durchhaltevermögen. Denn trotz hoher Temperaturen von 38 Grad ließen sie es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Ewan McGregor und Co., geduldig für die Fotografen zu posieren.
„Last-Minute-Treffer“
Anne Hathaway machte erst vor wenigen Wochen ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. Seitdem gönnte sich die Oscarpreisträgerin nur wenige Verschnaufpausen. Denn nach der Pressetour für den Blockbuster „Die Odyssee“ geht es nun mit Presseterminen für den Dinosaurier-Thriller „The End of Oak Street“, der am 13. August in die Kinos kommt, munter weiter.
Ihre Schwangerschaft bezeichnete Hathaway erst kürzlich in einem Interview scherzhaft als „Buzzer-Beater“ (Last-Minute-Treffer), da sie angesichts ihres Alters nicht mehr fest damit gerechnet hatte, noch einmal schwanger zu werden.
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