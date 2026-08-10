Mega-Razzia in London
Luxusautos im Wert von 9 Mio. Euro beschlagnahmt
Die Londoner Polizei hat bei einer mehrtägigen Razzia zahlreiche Luxusautos beschlagnahmt. Insgesamt wurden 90 Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als acht Millionen Pfund sichergestellt. Das entspricht umgerechnet mehr als neun Millionen Euro.
Die Aktion der Metropolitan Police fand von Freitag bis Sonntag statt und richtete sich gegenüber rücksichtsloses und gefährliches Verhalten im Straßenverkehr. Besonders kontrolliert wurden die Gebiete rund um den Hyde Park sowie die Stadtteile Chelsea und Kensington. Dort hatte es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden von Anwohnern über gefährliche Autofahrer und besonders laute Fahrzeuge gegeben.
Seltener Sportwagen unter beschlagnahmten Autos
Einige der kontrollierten Fahrer waren ohne gültige Versicherung unterwegs. Andere fielen durch gefährliches oder rücksichtsloses Fahren auf. Unter den beschlagnahmten Autos befand sich auch ein seltener Ferrari Monza SP2. Der Fahrer dieses Luxuswagens besaß laut Polizei nur einen vorläufigen Führerschein und hatte keine Versicherung.
Laute Motoren sorgten für Unmut bei Anrainern
Die Polizei erklärte, dass manche Fahrzeuge außerdem so stark umgebaut sind, dass sie für Anwohner zu einer Belastung wurden. Vor allem laute Motoren und Auspuffanlagen sorgten für Beschwerden.
Der Leiter der Aktion, Special Chief Inspector Geoff Tatman, betonte, dass viele Menschen genug von gefährlichem Fahren in ihrer Wohngegend hätten. Mit solchen Einsätzen will die Polizei deutlich machen, dass rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen nicht akzeptiert werde. Mit der Razzia will man deshalb nicht nur gegen einzelne Fahrer vorgehen, sondern auch ein Zeichen für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme im Londoner Straßenverkehr setzen.
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