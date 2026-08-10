Luxusautos im Wert von 9 Mio. Euro beschlagnahmt

Der Leiter der Aktion, Special Chief Inspector Geoff Tatman, betonte, dass viele Menschen genug von gefährlichem Fahren in ihrer Wohngegend hätten. Mit solchen Einsätzen will die Polizei deutlich machen, dass rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen nicht akzeptiert werde. Mit der Razzia will man deshalb nicht nur gegen einzelne Fahrer vorgehen, sondern auch ein Zeichen für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme im Londoner Straßenverkehr setzen.