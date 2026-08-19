„Nicht wegzudenken!“ Musterprofi auf Überholspur

Verteidiger Valentin Zabransky ist die große Überraschung der bisherigen Saison des FC Red Bull Salzburg. Wie der 19-Jährige, den die Scouts von Rapid und Austria Wien übersahen, einst entdeckt wurde und was Bullen-Geschäftsführer Marcus Mann von ihm hält.
Mit 1,93 Metern hat Valentin Zabransky Gardemaß für einen Innenverteidiger. Der groß gewachsene Wiener ist allerdings nicht nur in Luftduellen stark, sondern überzeugt auch mit seiner Geschwindigkeit und Übersicht. Kurzum: Er ist ein Abwehrspieler moderner Prägung!
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