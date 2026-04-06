Corona-Impfung wirkt ab diesem Alter überraschend

Schutz für besonders Gefährdete

Hintergrund der Untersuchung ist die besondere Gefährdungslage in Pflegeeinrichtungen: Seit Beginn der Pandemie waren diese überproportional von Infektionen betroffen. Die Bewohner sind meist hochbetagt, leiden an mehreren Erkrankungen und haben ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle. Gleichzeitig gilt die Immunantwort im Alter als schwächer – belastbare Daten aus der Praxis waren bisher jedoch rar.