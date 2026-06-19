Warum Diabetiker niemals barfuß gehen sollten

Immerhin erleiden bis zu 50 Prozent aller Diabetiker im Verlauf ihrer Erkrankung diese Nervenschädigung und können Schmerz-, Druck- oder Temperaturempfindungen an den Füßen kaum noch wahrnehmen, wie Experten der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e.V. (DGG) erläutern. Schnell können Blasen, Druckstellen, kleine Verletzungen oder Verbrennungen entstehen, die nicht bemerkt werden.