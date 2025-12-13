Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

55 Jahre zuckerkrank

Diabetes: „Damals bekam ich noch Schweineinsulin“

Gesund
13.12.2025 13:00
Erich Holfeld bei seinem großen Hobby, dem Schwimmen
Erich Holfeld bei seinem großen Hobby, dem Schwimmen(Bild: Krone KREATIV/Erich Holfeld)

Erich Holfeld lebt seit einem halben Jahrhundert mit Diabetes-Typ-1, und muss sich das Hormon Insulin seit 1970 – damals von Schweinen und Rindern gewonnen –  selbst spritzen. Dass Zuckerkranke so alt würden wie der heute fitte 82-Jährige, war lange Zeit kaum denkbar.

0 Kommentare

„1970 war ich 27 Jahre alt und hatte meinen Traumjob: Leiter der Abteilung Werbung und PR einer der größten Skifabriken der Welt in Ried im Innkreis (OÖ). Mein Leben war geprägt von weltweiten Kontakten und Events von Kitzbühel bis zur Ski-WM im Grödnertal“, erinnert sich der heute 82-jährige Erich Holfeld. Nach einer routinemäßigen Gesundenuntersuchung hieß es: „Es sieht ganz so aus, dass Sie Diabetiker sind, Typ 1.“ Das änderte das Leben des aufstrebenden Mannes von einem Tag auf den anderen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Eva Greil-Schähs
Eva Greil-Schähs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Das Ende der Angst
Mentalcoach verrät Methoden, um Ängste zu besiegen
Nasenpolypen & Co.
Ständig verstopfte Nase: Was wirklich gut hilft
Longevity
Vier Tipps, wie wir gesund alt werden können
Menopause verstehen
So kommen Frauen gut durch die Wechseljahre
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
155.719 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
144.147 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.853 mal gelesen
Mehr Gesund
Krone Plus Logo
55 Jahre zuckerkrank
Diabetes: „Damals bekam ich noch Schweineinsulin“
Bildschirmarbeit
Die 10 besten Tipps gegen digitalen Augen-Stress
Mitmachen & gewinnen
Pure Encapsulations verlost drei Balance-Packages
Krone Plus Logo
Logopädie hilft
Anti-Schnarch-Training bringt endlich Ruhe im Bett
130 Jahre Röntgen
Angst vor Strahlenbelastung heute noch begründet?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf