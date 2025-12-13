Diabetes: „Damals bekam ich noch Schweineinsulin“

Erich Holfeld lebt seit einem halben Jahrhundert mit Diabetes-Typ-1, und muss sich das Hormon Insulin seit 1970 – damals von Schweinen und Rindern gewonnen – selbst spritzen. Dass Zuckerkranke so alt würden wie der heute fitte 82-Jährige, war lange Zeit kaum denkbar.
„1970 war ich 27 Jahre alt und hatte meinen Traumjob: Leiter der Abteilung Werbung und PR einer der größten Skifabriken der Welt in Ried im Innkreis (OÖ). Mein Leben war geprägt von weltweiten Kontakten und Events von Kitzbühel bis zur Ski-WM im Grödnertal“, erinnert sich der heute 82-jährige Erich Holfeld. Nach einer routinemäßigen Gesundenuntersuchung hieß es: „Es sieht ganz so aus, dass Sie Diabetiker sind, Typ 1.“ Das änderte das Leben des aufstrebenden Mannes von einem Tag auf den anderen.
