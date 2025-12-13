Diabetes: „Damals bekam ich noch Schweineinsulin“

„1970 war ich 27 Jahre alt und hatte meinen Traumjob: Leiter der Abteilung Werbung und PR einer der größten Skifabriken der Welt in Ried im Innkreis (OÖ). Mein Leben war geprägt von weltweiten Kontakten und Events von Kitzbühel bis zur Ski-WM im Grödnertal“, erinnert sich der heute 82-jährige Erich Holfeld. Nach einer routinemäßigen Gesundenuntersuchung hieß es: „Es sieht ganz so aus, dass Sie Diabetiker sind, Typ 1.“ Das änderte das Leben des aufstrebenden Mannes von einem Tag auf den anderen.