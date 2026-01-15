Diabetes vorbeugen – mit diesen drei Top-Übungen!

Diesmal geht es bei Fitness- und Wohlfühlexpertin Yasmina um ein wichtiges Thema, das viele betrifft oder in Zukunft irgendwann betreffen wird: Diabetes. Auch da können die richtigen Übungen helfen oder vorbeugen – und zwar indem der Zucker-Stoffwechsel verbessert wird. Welche drei Top-Übungen das sind, sehen Sie im Video oben.