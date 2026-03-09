Ein Stamperl Essig gegen hohen Blutzucker?

Was können Diabetiker sonst tun, um den Blutzucker zu senken?

Achten Sie bei der Lebensmittelauswahl grundsätzlich auf Zutaten mit niedrigem glykämischen Index. Eine weitere Rolle spielt die Reihenfolge der Nahrungsaufnahme: Wird zuerst eine Gemüsevorspeise gegessen, anschließend Eiweiß und zuletzt Kohlenhydrate, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Blutzuckerspitze. Vor allem ballaststoff- und eiweißreiche Lebensmittel verlangsamen die Verdauung der Kohlenhydrate und lassen die Blutzuckerkurve abflachen. Ein kurzer Spaziergang nach dem Essen unterstützt die Blutzuckerregulation ebenfalls.