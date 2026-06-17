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Shein muss aus Pariser Luxuskaufhaus ausziehen

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17.06.2026 08:34
Unter großem Andrang und Protest war in dem Pariser Kaufhaus im November ein Geschäftslokal von ...
Unter großem Andrang und Protest war in dem Pariser Kaufhaus im November ein Geschäftslokal von Shein eröffnet worden.(Bild: AFP/JULIE SEBADELHA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gut ein halbes Jahr nach der umstrittenen Geschäftseröffnung der Billig-Onlineplattform Shein in Paris soll der Anbieter wieder aus dem Traditionskaufhaus BHV Marais verschwinden. Hintergrund ist ein Eigentümerwechsel beim Einkaufstempel in der Rue de Rivoli.

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Die Zusammenarbeit werde beendet, teilte der neue Betreiber, Karl-Stéphane Cottendin, laut Medienberichten vom Dienstag mit. Er übernimmt das BHV Marais von SGM. Wann der Ausgzug von Shein erfolgt, blieb vorerst offen.

Laut der französischen Zeitung „Le Parisien“ will das Management, dass Shein bis zum Jahresende geht. Shein im BHV Marais sei ein Fehler gewesen.

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Unter großem Andrang und Protest war in dem Pariser Kaufhaus im November ein Geschäftslokal von Shein eröffnet worden. Es war das erste des Online-Billighändlers, weitere folgten in anderen BHV-Warenhäusern.

Der neue Betreiber will zu den Wurzeln zurück – nach Monaten der Kontroversen und Konflikte rund um den Ultrafastfashion-Anbieter aus Fernost. Einige andere Marken hatten dem Kaufhaus wegen Shein den Rücken gekehrt. Auch Kundschaft soll mitunter ausgeblieben sein.

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