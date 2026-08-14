Amt schickt 85 Jahre alten Autofahrer zum Amtsarzt

Bedenken nach zwei Unfällen

Am 1. Mai 2025 überholte der 85-Jährige mit seinem Pkw einen Fahrradfahrer und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Einige Monate später, am 27. Februar 2026, fuhr er mit seinem Auto in der falschen Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße ein und übersah auch noch einen Poller aus Metall. Er überfuhr den Poller, dabei verhakte sich der Pkw-Unterboden mit dem Metallelement. Noch am selben Februar-Tag äußerten Polizeibeamte „berechtigte Bedenken über die Verkehrszuverlässigkeit des Lenkers“ der Behörde.