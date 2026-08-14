Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BH-los zum Geburtstag

Halle Berry: So unfassbar sexy sind 60 Jahre!

Society International
14.08.2026 07:53
Halle Berry zeigt sich ungeschminkt und lässig.
Halle Berry zeigt sich ungeschminkt und lässig.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/halleberry)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kaum zu glauben, aber wahr: Halle Berry feiert am heutigen Freitag ihren 60. Geburtstag. Und beweist mit einer wahnsinnig sexy Bilderreihe auf Instagram, dass sie trotz ihres runden Jubiläums noch lange nicht zum alten Eisen gehört ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Heute ... ist es mir scheißegal“, schreibt Halle Berry auf Instagram – und die Fans wissen, wovon sie spricht. Die Hollywood-Schönheit feiert am heutigen Freitag nämlich ein ganz besonderes Jubiläum: ihren 60er.

Berry lässt Fans zum 60er ausflippen
Aber Berry hat gut lachen, denn sie kann nicht nur auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, sie dreht immer noch fleißig Filme. Und sieht einfach unfassbar gut aus.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Fotogalerie, die Halle Berry zum 60er gepostet hat:

Das beweist auch die neue Bildergalerie, die Berry zu ihrem runden Jubiläum mit ihren Fans geteilt hat. Zu sehen ist das Geburtstagskind in einem bunten Spitzenkimono im Urlaub. Ungeschminkt und lässig beim Naschen von Schoko-Erdbeeren. 

Unter dem zarten Stoff trägt Berry nichts, lässt verführerisch den Ansatz ihrer Brüste blitzen. Und beweist damit, wie unglaublich sexy 60 Jahre sein können.

„Alle Männer haben gezoomt“
Das finden übrigens auch die Fans, die die aufregende Fotoreihe, die Berrys Verlobter Van Hunt im Liebesurlaub knipste, fleißig kommentierten und mit Herzchen und Flammen-Emojis überhäuften. „Wunderschön, hinreißend! Happy Birthday, Mama!“, gratulierte ein Fan, ein anderer lachte: „Alle Männer haben gerade gezoomt.“

„Das ist wirklich 60“, jubelte noch ein Fan. Und ein weiterer schrieb: „Genau so ist es, Liebes – zeig ihnen, wie 60 aussieht und sich anfühlt. Ich bin inspiriert.“

Berry wehrt sich gegen Altersklischees
Erst vor wenigen Wochen verriet Berry in einem Interview, dass sie sich gegen Altersklischees wehre und ihren Job nach dem Runden keinesfalls an den Nagel hängen möchte. „Menschen fragen mich: Willst du weiter arbeiten und Filme drehen? Und ich sage: Ja, warum sollte ich nicht?“, sagte die Schauspielerin im Podcast „Making Space“ mit Hoda Kotb.

Als Bond-Girl ging Halle Berry in die Filmgeschichte ein. Am Freitag feiert sie ihren 60. ...
Als Bond-Girl ging Halle Berry in die Filmgeschichte ein. Am Freitag feiert sie ihren 60. Geburtstag und sieht kaum ein Jahr älter aus als vor 24 Jahren.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / dpa-Film Fox)

„Die Leute sagen: Du hast so viel gemacht, ist es nicht an der Zeit aufzuhören und sich niederzulassen und einfach im dauerhaften Urlaub zu sein?“, fuhr sie fort. Die Erwartung, sich nach harter Arbeit zur Ruhe zu setzen, komme mit dem Älterwerden. „Warum sollte ich das alles aufgeben – und was dann?“

Lesen Sie auch:
Hüllenloses Urlaubsfoto: Halle Berry begeistert Fans nur mit Strohhut bedeckt auf Fidschi
Strohhut reicht!
Halle Berry postet Oben-Ohne-Foto am Pool
03.08.2026
Ikonischer Zweiteiler
Halle Berry verrät: Das wurde aus ihrem 007-Bikini
19.02.2026
„Über Zahl definiert“
Berry kritisiert Sexismus und feiert Älterwerden
13.02.2026

Für sie hätten diese Fragen und Erwartungen einen Unterton. „Als ob das Leben vorbei ist oder wir keinen Wert mehr haben oder was wir sagen, nicht mehr bedeutend ist. Als ob unser Beitrag nicht mehr so wichtig ist, wie er in unserer Jugend war.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
14.08.2026 07:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.657 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.666 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
102.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1011 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
847 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
820 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Mehr Society International
BH-los zum Geburtstag
Halle Berry: So unfassbar sexy sind 60 Jahre!
Neues Album zerrissen
Doja Cat nennt Rapper Tyga wegen KI-Musik „Penis“
„Musste Maske tragen“
Jackson-Tochter Paris packt über ihre Kindheit aus
Frisch verliebt!
Ana de Armas küsst nach Cruise-Aus jetzt Musiker
Präsentiert Ehering
Georgina postet erstes Foto nach Ronaldo-Jawort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf