Halle Berry: So unfassbar sexy sind 60 Jahre!

Kaum zu glauben, aber wahr: Halle Berry feiert am heutigen Freitag ihren 60. Geburtstag. Und beweist mit einer wahnsinnig sexy Bilderreihe auf Instagram, dass sie trotz ihres runden Jubiläums noch lange nicht zum alten Eisen gehört ...
„Heute ... ist es mir scheißegal“, schreibt Halle Berry auf Instagram – und die Fans wissen, wovon sie spricht. Die Hollywood-Schönheit feiert am heutigen Freitag nämlich ein ganz besonderes Jubiläum: ihren 60er.
Berry lässt Fans zum 60er ausflippen
Aber Berry hat gut lachen, denn sie kann nicht nur auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, sie dreht immer noch fleißig Filme. Und sieht einfach unfassbar gut aus.
Klicken Sie sich hier durch die sexy Fotogalerie, die Halle Berry zum 60er gepostet hat:
Das beweist auch die neue Bildergalerie, die Berry zu ihrem runden Jubiläum mit ihren Fans geteilt hat. Zu sehen ist das Geburtstagskind in einem bunten Spitzenkimono im Urlaub. Ungeschminkt und lässig beim Naschen von Schoko-Erdbeeren.
Unter dem zarten Stoff trägt Berry nichts, lässt verführerisch den Ansatz ihrer Brüste blitzen. Und beweist damit, wie unglaublich sexy 60 Jahre sein können.
„Alle Männer haben gezoomt“
Das finden übrigens auch die Fans, die die aufregende Fotoreihe, die Berrys Verlobter Van Hunt im Liebesurlaub knipste, fleißig kommentierten und mit Herzchen und Flammen-Emojis überhäuften. „Wunderschön, hinreißend! Happy Birthday, Mama!“, gratulierte ein Fan, ein anderer lachte: „Alle Männer haben gerade gezoomt.“
„Das ist wirklich 60“, jubelte noch ein Fan. Und ein weiterer schrieb: „Genau so ist es, Liebes – zeig ihnen, wie 60 aussieht und sich anfühlt. Ich bin inspiriert.“
Berry wehrt sich gegen Altersklischees
Erst vor wenigen Wochen verriet Berry in einem Interview, dass sie sich gegen Altersklischees wehre und ihren Job nach dem Runden keinesfalls an den Nagel hängen möchte. „Menschen fragen mich: Willst du weiter arbeiten und Filme drehen? Und ich sage: Ja, warum sollte ich nicht?“, sagte die Schauspielerin im Podcast „Making Space“ mit Hoda Kotb.
„Die Leute sagen: Du hast so viel gemacht, ist es nicht an der Zeit aufzuhören und sich niederzulassen und einfach im dauerhaften Urlaub zu sein?“, fuhr sie fort. Die Erwartung, sich nach harter Arbeit zur Ruhe zu setzen, komme mit dem Älterwerden. „Warum sollte ich das alles aufgeben – und was dann?“
Für sie hätten diese Fragen und Erwartungen einen Unterton. „Als ob das Leben vorbei ist oder wir keinen Wert mehr haben oder was wir sagen, nicht mehr bedeutend ist. Als ob unser Beitrag nicht mehr so wichtig ist, wie er in unserer Jugend war.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.