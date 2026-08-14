Delfin nahe Rialtobrücke in Venedig gesichtet

Verletzungen erlitten

Experten des Naturhistorischen Museums in Venedig beobachten den Delfin seit längerer Zeit. Mimmo gilt als an die Lagune gewöhnt und bewegt sich geschickt zwischen den Booten. Zuletzt sei er allerdings scheuer geworden, betonten Experten. An seinem Körper und an den Flossen waren Verletzungen festgestellt worden, die möglicherweise durch den Kontakt mit einer Schiffsschraube entstanden sind. Es ist auch möglich, dass es sich um einen anderen Delfin handelt. Damit könnten sich derzeit zwei Tiere in der venezianischen Lagune aufhalten.