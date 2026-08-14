Lkw-Panne löste Unfall aus: Steirer (24) tot

Am Donnerstagabend passierte ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Südautobahn in Graz-Umgebung. Ein junger Autofahrer prallte frontal gegen das Heck eines Sattelanhängers. Jede Hilfe kam zu spät.
Am Donnerstag gegen 18.30 nahm ein 63-jähriger Lkw-Lenker auf der A2 Höhe Raaba-Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) vor sich ein Sattelzugfahrzeug mit polnischem Kennzeichen wahr, das aufgrund einer Reifenpanne angehalten hatte. Um dem Lenker zu helfen, hielt der 63-Jährige an und kam mit seinem Lkw zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Stillstand.
Lenker erlitt tödliche Verletzungen
Kurz darauf prallte ein nachfolgender Pkw, gelenkt von einem 24-jährigen Südoststeirer, frontal gegen das Heck des Sattelanhängers. Der Pkw-Lenker erlitt dabei schwerste Verletzungen – der alarmierte Notarzt konnte gegen 19 Uhr nur mehr den Tod des jungen Mannes feststellen.
34 Feuerwehrleute im Einsatz
Ein Alkoholtest beim 63-jährigen Lkw-Lenker aus Belarus verlief negativ. Weitere Erhebungen laufen. Die A2 war in Fahrtrichtung Wien bis 20.30 Uhr gesperrt. Dadurch bildete sich ein langer Rückstau, zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es nicht. Eine Umleitung durch die Asfinag wurde eingerichtet. Neben Rettung und Polizei standen 34 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Feldkirchen im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.