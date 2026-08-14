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Tragödie auf der A2

Lkw-Panne löste Unfall aus: Steirer (24) tot

Chronik
14.08.2026 08:03
Die Unfallstelle war für den gesamten Verkehr rund zwei Stunden gesperrt.
Die Unfallstelle war für den gesamten Verkehr rund zwei Stunden gesperrt.(Bild: FF Raaba)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Donnerstagabend passierte ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Südautobahn in Graz-Umgebung. Ein junger Autofahrer prallte frontal gegen das Heck eines Sattelanhängers. Jede Hilfe kam zu spät.

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Am Donnerstag gegen 18.30 nahm ein 63-jähriger Lkw-Lenker auf der A2 Höhe Raaba-Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) vor sich ein Sattelzugfahrzeug mit polnischem Kennzeichen wahr, das aufgrund einer Reifenpanne angehalten hatte. Um dem Lenker zu helfen, hielt der 63-Jährige an und kam mit seinem Lkw zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Großeinsatz: Der 24-jährige Mann verstarb noch vor Ort.
Großeinsatz: Der 24-jährige Mann verstarb noch vor Ort.(Bild: FF Raaba)
(Bild: FF Raaba)

Lenker erlitt tödliche Verletzungen
Kurz darauf prallte ein nachfolgender Pkw, gelenkt von einem 24-jährigen Südoststeirer, frontal gegen das Heck des Sattelanhängers. Der Pkw-Lenker erlitt dabei schwerste Verletzungen – der alarmierte Notarzt konnte gegen 19 Uhr nur mehr den Tod des jungen Mannes feststellen.

34 Feuerwehrleute im Einsatz
Ein Alkoholtest beim 63-jährigen Lkw-Lenker aus Belarus verlief negativ. Weitere Erhebungen laufen. Die A2 war in Fahrtrichtung Wien bis 20.30 Uhr gesperrt. Dadurch bildete sich ein langer Rückstau, zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es nicht. Eine Umleitung durch die Asfinag wurde eingerichtet. Neben Rettung und Polizei standen 34 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Feldkirchen im Einsatz.

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