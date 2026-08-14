Lkw-Panne löste Unfall aus: Steirer (24) tot

Am Donnerstag gegen 18.30 nahm ein 63-jähriger Lkw-Lenker auf der A2 Höhe Raaba-Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) vor sich ein Sattelzugfahrzeug mit polnischem Kennzeichen wahr, das aufgrund einer Reifenpanne angehalten hatte. Um dem Lenker zu helfen, hielt der 63-Jährige an und kam mit seinem Lkw zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Stillstand.