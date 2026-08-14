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Sieg in Toronto! Tennis-Ass beendet Durststrecke

Tennis
14.08.2026 08:40
Die Polin feiert ihren ersten Turniersieg in diesem Jahr!
Die Polin feiert ihren ersten Turniersieg in diesem Jahr!(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die frühere Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat sich mit dem WTA-1000-Titel in Toronto ihren ersten Tennis-Turniersieg in diesem Jahr gesichert.

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Die Polin besiegte im Finale die Kasachin Jelena Rybakina 6:2,6:3, nur 75 Minuten benötigte sie für den Erfolg gegen die Australian-Open-Gewinnerin.

Ben Shelton
Ben Shelton(Bild: EPA/GRAHAM HUGHES)

In Montreal verteidigte der US-Amerikaner Ben Shelton mit einem 6:3,7:6 (4) gegen seinen Landsmann Brandon Nakashima seinen ATP-1000er-Sieg aus dem Vorjahr.

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