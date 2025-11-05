Billigmode-Shop Shein hat erste Filiale – in Paris

Der chinesische Online-Modehändler Shein hat in Paris die erste dauerhafte Filiale eröffnet und dabei für großen Andrang gesorgt – aber auch begleitet von lautstarken Protesten gegen den in China gegründeten Hersteller von Billigmode. Unterdessen wurde die Website aufgrund eines Skandals um Sexpuppen-Angebote gesperrt.