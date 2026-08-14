20-Jähriger ging im Neufelder See unter – tot

Opfer in etwa acht Metern Tiefe entdeckt

Ein Zeuge hatte den Vorfall gemerkt und eilte dem Opfer zu Hilfe. Er tauchte ab und konnte den 20-Jährigen in etwa sechs bis acht Metern Tiefe entdecken und an die Wasseroberfläche bringen. In weiterer Folge wurde der Verunglückte an Land gebracht. Dort wurde er den Einsatzkräften der Wasserrettung übergeben.