Ätna-Ausbruch: Flughafen Catania wieder gesperrt

Der Flughafenbetrieb hängt von der Aktivität des Vulkans sowie von der Windrichtung und der Aschekonzentration in der Luft ab. Am Donnerstag hatte der Flughafen SAC eine Sperrung für Ankünfte zuletzt bis zum heutigen Freitag 8 Uhr verlängert. Für Abflüge wurde keine entsprechende Verlängerung mitgeteilt.