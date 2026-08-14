Tourismus leidet
Ätna-Ausbruch: Flughafen Catania wieder gesperrt
Der Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat seinen Betrieb wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna mitten in der Urlaubszeit bis Samstagmorgen um 2 Uhr früh eingestellt. Seit Beginn des Ausbruchs vor einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet.
Der Flughafenbetrieb hängt von der Aktivität des Vulkans sowie von der Windrichtung und der Aschekonzentration in der Luft ab. Am Donnerstag hatte der Flughafen SAC eine Sperrung für Ankünfte zuletzt bis zum heutigen Freitag 8 Uhr verlängert. Für Abflüge wurde keine entsprechende Verlängerung mitgeteilt.
Fast 40 Prozent aller Flüge ausgefallen
Zwischen dem 6. und 12. August waren bereits 36 Prozent aller Flüge gestrichen worden. Das Problem: die Windverhältnisse, aufgrund deren der Flughafen bei Eruptionen stark von Asche betroffen ist. Laut SAC sind die Auswirkungen „die schwersten“ der letzten 20 Jahre.
X-Beitrag vom 11. August: Lavaströme auf dem Ätna
Zuletzt hatte sich die Lage am Flughafen eigentlich etwas beruhigt. Zahlreiche Flüge starteten von anderen Flughäfen auf der Insel.
Tourismus leidet
Die Auswirkungen der vergangenen Woche auf den Tourismus sind deutlich spürbar. Nach Schätzungen des Handelsverbands Assoesercenti belaufen sich die wirtschaftlichen Schäden durch Flugausfälle und Behinderungen auf rund zwölf bis 24 Millionen Euro.
Gleichzeitig zieht der Ätna weiterhin Besucher an. Bergführer berichten von großer Nachfrage nach Touren zu dem Vulkan und seinen derzeit fließenden Lavaströmen, die bei Nacht spektakulär aussehen (siehe X-Beitrag oben).
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