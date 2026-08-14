Papa überrollt dreijährigen Sohn mit Traktor – tot

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17.50 Uhr in einem Stall. Der 50-jährige Landwirt war mit seinem Traktor und einem Anhänger unterwegs, um Futter auszubringen. Unbemerkt fuhr sein dreijähriger Sohn mit seinem Fahrrad hinter dem Traktor her. Als der Landwirt am Ende des Stalls zurücksetzte, erfasste er tragischerweise das Kind mit einem Reifen des Anhängers.