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Erneut Drama im Ländle

Papa überrollt dreijährigen Sohn mit Traktor – tot

Vorarlberg
14.08.2026 07:46
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/Georg Hochmuth (Symbolbild))
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Vorarlberger Gemeinde Höchst (Bezirk Bregenz) kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Landwirt seinen eigenen Sohn überfuhr. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kam für den dreijährigen Buben jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unglücksstelle. 

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Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17.50 Uhr in einem Stall. Der 50-jährige Landwirt war mit seinem Traktor und einem Anhänger unterwegs, um Futter auszubringen. Unbemerkt fuhr sein dreijähriger Sohn mit seinem Fahrrad hinter dem Traktor her. Als der Landwirt am Ende des Stalls zurücksetzte, erfasste er tragischerweise das Kind mit einem Reifen des Anhängers.

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Rettungskräfte schnell zur Stelle
Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte und Notärzte konnten keine Lebenszeichen mehr festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkomattest bei dem Landwirt ergab keinen Alkoholgenuss.

Im Einsatz waren auch sechs Beamte der Bundespolizei sowie der Rettungshubschrauber C8, um schnellstmöglich Hilfe zu leisten.

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