Warum KI-Bots die besseren Liebesschwindler sind

KI-Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Claude sind in der Welt der Liebesschwindler angekommen: Die armen Teufel, die auf Geheiß krimineller Organisationen Internetnutzer in die Falle locken sollen, verwenden sie, um Betrügereien in fremder Sprache durchzuführen und sich „inspirieren“ zu lassen. Neuesten Forschungserkenntnissen zufolge dürfte es dabei jedoch nicht bleiben: KI-Chatbots sind nämlich effektivere Liebesschwindler als echte Menschen. Warum das so ist? Krone+ kennt die Hintergründe.