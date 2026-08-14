„Plan gegen mich“: Farage schwänzt Stimmauszählung

Polizei: Niemandem von Teilnahme abgeraten

Ein Sprecher der Reform-Partei fand wenig später deutlichere Worte und teilte mit, die Polizei der Grafschaft Essex habe Farage wegen einer „glaubwürdigen Drohung gegen ihn“ geraten, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Polizei von Essex erklärte, in Clacton einen Polizeieinsatz „zur Gewährleistung der Sicherheit aller Teilnehmer“ durchzuführen. Allerdings habe die Polizei keinem Kandidaten von der Teilnahme an der Auszählung abgeraten.