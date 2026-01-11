Wie es ist, im Ramsch-Laden von Shein einzukaufen

Immer wieder stampft Ultra-Fast-Fashion-Riese Shein seine Pop-up-Stores in Einkaufsstraßen aus dem Boden. In Rom erlebte „Krone“-Reporter Michael Pichler ein seltsames Shopping-Gefühl. Außerdem: Mehr Shein als Sein! So funktioniert das umstrittene Billigmodell der Chinesen, das immer mehr auf Widerstand stößt und einen prominenten Ex-EU-Kommissar als eifrigen Unterstützer hat.
Nervtötende, laute Musik knallt mir entgegen, dazu ein penetrantes Duftgemisch aus süßem Moschus und so etwas wie in der Farbabteilung im Bauhaus. Ich bin mitten auf der Via del Corso im Herzen Roms. Dort, wo sich Luxus-Modeketten und Designer-Stores aneinanderreihen. Dort, wo das Geld bei den meisten Kunden auch kaum eine Rolle spielt, vor allem nicht in den Seitengassen wie der Via Condotti.
Viele junge Menschen tummeln sich im Geschäft, die besonders günstigen Angebote liegen auf Wühltischen. Ein kurzer Blick genügt der Gruppe von gestylten Teenagern, dann wandert das Teil in die Einkaufstasche: „Es ist ja so günstig ...“
