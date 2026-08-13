Warum Gates‘ Tochter in Schwierigkeiten steckt

Phoebe Gates hat vieles, was man sich für einen glänzenden Start ins Leben wünschen kann: berühmten Vater, Erfolg, Geld. Doch jetzt bekommt die makellose Fassade Risse: Ihr Start-up Phia steht im Zentrum schwerer Vorwürfe. Es geht um manipulierte Klicks und die Frage, wer davon seit wann wusste.