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Betrugsvorwürfe

Warum Gates‘ Tochter in Schwierigkeiten steckt

Digital
13.08.2026 18:11
Phoebe Gates mit Vater und Microsoft-Mitgründer Bill Gates
Phoebe Gates mit Vater und Microsoft-Mitgründer Bill Gates(Bild: AFP/APA/ANGELA WEISS)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Phoebe Gates hat vieles, was man sich für einen glänzenden Start ins Leben wünschen kann: berühmten Vater, Erfolg, Geld. Doch jetzt bekommt die makellose Fassade Risse: Ihr Start-up Phia steht im Zentrum schwerer Vorwürfe. Es geht um manipulierte Klicks und die Frage, wer davon seit wann wusste.

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Sie ist jung, erfolgreich, attraktiv und Tochter des aktuell mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 108 Milliarden US-Dollar immerhin noch neunzehntreichsten Menschen dieser Erde: Phoebe Gates, jüngster von drei Sprössen aus der 2021 geschiedenen Ehe von Microsoft-Mitgründer Bill Gates mit Melinda French.

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