Warum Gates‘ Tochter in Schwierigkeiten steckt

Phoebe Gates hat vieles, was man sich für einen glänzenden Start ins Leben wünschen kann: berühmten Vater, Erfolg, Geld. Doch jetzt bekommt die makellose Fassade Risse: Ihr Start-up Phia steht im Zentrum schwerer Vorwürfe. Es geht um manipulierte Klicks und die Frage, wer davon seit wann wusste.
Sie ist jung, erfolgreich, attraktiv und Tochter des aktuell mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 108 Milliarden US-Dollar immerhin noch neunzehntreichsten Menschen dieser Erde: Phoebe Gates, jüngster von drei Sprössen aus der 2021 geschiedenen Ehe von Microsoft-Mitgründer Bill Gates mit Melinda French.
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