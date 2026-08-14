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Doja Cat nennt Rapper Tyga wegen KI-Musik „Penis“

Society International
14.08.2026 07:05
Doja Cat legt sich mit Kollege Tyga an und nennt den Rapper wegen des Einsatzes von KI-Musik am ...
Doja Cat legt sich mit Kollege Tyga an und nennt den Rapper wegen des Einsatzes von KI-Musik am neuen Album einen „Penis“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jemal Countess)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz auf seinem neuen Album hat Rapper Tyga Kritik von Kollegin Doja Cat eingebracht. „Tyga ist ein Penis, weil er ein KI-Album gemacht hat“, sagte die 30-jährige Sängerin („Paint The Town Red“) in einem Video. 

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Beide Künstler haben bereits mehrfach zusammengearbeitet. Der 36-jährige Tyga hatte kürzlich in einem Interview zugegeben, auf KI bei der Produktion seines Albums „$TARFACE“ zurückgegriffen zu haben.

„Manche werden sauer sein“
„Ich weiß, manche werden sauer sein, wenn ich das sage, aber so entwickelt sich die Technologie. Es ist nicht anders als damals, als Auto-Tune aufkam. Manche waren dagegen, aber echte Künstler haben es angenommen und genutzt“, sagte er dem Magazin „Vibe“.

Rapper Tyga kriegt aktuell ordentlich sein Fett weg. Er verteidigt jedoch den Einsatz von ...
Rapper Tyga kriegt aktuell ordentlich sein Fett weg. Er verteidigt jedoch den Einsatz von Ki-Musik auf seinem Album.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Phillip Faraone)

Auto-Tune ist eine Software zur automatischen Korrektur oder Manipulation von Gesang.

Kritik verreißt Album mit KI-Musik
Das Musikmagazin „Pitchfork“ gab dem Album in einer Kritik „0,0“ Punkte und nannte es „ein Stück Scheiße“.

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Wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen kollidieren auch in der Musikbranche unterschiedliche Ansichten über den Einsatz künstlicher Intelligenz. Während die einen KI als neues kreatives Werkzeug sehen, fürchten andere um Urheberrechte, Vergütung und die Arbeit menschlicher Musiker.

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