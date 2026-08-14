Zweifel an Bewertung von Shein vor Börsendebüt

Für Stirnrunzeln sorgt bei den professionellen Anlegern vor allem, dass Shein bei Weitem nicht mehr so stark wächst wie in den vergangenen Jahren. Reuters sprach mit fünf Investoren, die an Präsentationen von Shein vor dem Börsengang teilnahmen oder die jüngsten Bilanzen unter die Lupe genommen haben. 2023 wuchs das Unternehmen noch mit 41 Prozent, 2024 mit 20 Prozent. Für 2026 rechnen die Analysten von Coresight dagegen nur noch mit einem Zuwachs von zwei Prozent.