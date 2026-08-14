Autobrand nach Unfall: Ersthelfer rettet Familie

Um 6.33 Uhr schrillten die Sirenen: Kärntner Einsatzkräfte mussten zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Karawanken Autobahn in Richtung Villach ausrücken. „Bereits bei der Einsatzabfrage wurde mitgeteilt, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei und das Fahrzeug zusätzlich brennen sollte“, schildert die Feuerwehr St. Jakob im Rosental. „Nach der Raststation Rosegg gibt es einen Aufpralldämpfer, den die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug erwischt hat“, so Feuerwehrkommandant Hubert Madritsch.