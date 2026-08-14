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Autobrand nach Unfall: Ersthelfer rettet Familie

Kärnten
14.08.2026 08:21
Das Unfallfahrzeug wurde von einem Ersthelfer gelöscht.
Das Unfallfahrzeug wurde von einem Ersthelfer gelöscht.(Bild: Feuerwehr St. Jakob im Rosental)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den frühen Morgenstunden ist es auf der Karawanken Autobahn in Richtung Villach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einsatzkräfte waren gefordert. 

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Um 6.33 Uhr schrillten die Sirenen: Kärntner Einsatzkräfte mussten zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Karawanken Autobahn in Richtung Villach ausrücken. „Bereits bei der Einsatzabfrage wurde mitgeteilt, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei und das Fahrzeug zusätzlich brennen sollte“, schildert die Feuerwehr St. Jakob im Rosental. „Nach der Raststation Rosegg gibt es einen Aufpralldämpfer, den die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug erwischt hat“, so Feuerwehrkommandant Hubert Madritsch. 

Ersthelfer löschte Fahrzeug 
Als die FF St. Jakob im Rosental, die FF Dolintschach sowie die Hauptfeuerwache Villach eintrafen, war der Brand jedoch schon gelöscht: „Ein nachkommender Feuerwehrmann, der bei der Betriebsfeuerwehr Infineon Dienst macht, ist mit seinem Dienstfahrzeug durch die Rettungsgasse vorgefahren. Er konnte dort sofort die ersten Lösch- und Erstmaßnahmen durchführen“, weiß Madritsch. 

Im Pkw wurde der Beifahrer eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden. Im Fahrzeug befanden sich ebenso drei Kinder in den hinteren Sitzreihen. „Ein Kind wurde schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die anderen zwei Kinder sind leicht verletzt“, informiert Madritsch. 

Auch drei Kinder befanden sich im Fahrzeug – eines wurde dabei schwer verletzt.
Auch drei Kinder befanden sich im Fahrzeug – eines wurde dabei schwer verletzt.(Bild: Feuerwehr St. Jakob im Rosental)
Die Einsatzkräfte waren gefordert.
Die Einsatzkräfte waren gefordert.(Bild: Feuerwehr St. Jakob im Rosental)

Aufgrund des Unfalls wurde die Autobahn gesperrt und der Verkehr umgeleitet. „Nach Abschluss der Rettungs- und Bergearbeiten wurde die Einsatzstelle von uns gereinigt und anschließend konnten wir wieder ins Feuerwehrhaus einrücken“, so die FF St. Jakob im Rosental. 

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