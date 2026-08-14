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Plötzlich steht Weltmeister in der Warteschlange

Fußball International
14.08.2026 08:04
Wer wartet denn da auf seinen Linienflug nach England?
Wer wartet denn da auf seinen Linienflug nach England?(Bild: Krone-Collage/AFP/ODD ANDERSEN, Screenshot/Instagram_fabriziorom)
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Von krone Sport

Der Urlaub nach dem WM-Titel ist vorbei, die sportliche Zukunft noch unklar – doch Rodri bleibt entspannt. Aufnahmen zeigen, wie der Spanier, immerhin zum besten Spieler der WM gewählt, am Flughafen auf seinen Ryanair-Flug nach England wartet. Völlig unauffällig inmitten der anderen Passagiere und ohne Starallüren – dafür wird der Spielmacher jetzt gefeiert. 

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Nanu, wer steht denn da beim Boarding hinter mir? Den kenne ich doch von irgendwo her, mag sich so mancher Fluggast am Donnerstagabend in Madrid gedacht haben. Denn völlig unauffällig hat sich Fußball-Superstar Rodri in die Boarding-Schlange für den Ryanair-Flug nach Liverpool eingereiht. 

Eine kleine spanische Flagge und der Name Rodrigo auf seinem Koffer weißen daraufhin, dass es sich hier um einen der aktuell begehrtesten Kicker handelt. In den sozialen Medien kursieren sogleich Aufnahmen. Auch Transferexperte Fabrizio Romano teilt ein Video und mehrere Fotos. „Rodri kehrt nach Manchester zurück und ist gerade beim Boarding für seinen Ryanair-Flug. Das ist doch die Definition von Bescheidenheit, oder?“, schreibt er dazu.

Wechselt er zu Barca?
Von den Fans wird der Routinier dafür gefeiert. Neben zahlreichen Herzen und unterstützenden Kommentaren wird aber auch auf das anhalten Transfertheater um den Mittelfeldspieler angespielt. „Er ist noch nicht einmal bei Barca, und schon fliegt er mit Linienflügen“, so etwa der etwas bissige Kommentar eines „X“-Users.  

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Denn der Weltmeister forciert derzeit seinen Abschied von Manchester City und möchte stattdessen zurück in seine Heimat. Nachdem Real Madrid lange Zeit als Wunschziel gegolten hatte, soll sich Rodri mittlerweile ausgerechnet mit dem großen Rivalen FC Barcelona einig sein. Allerdings wird derzeit noch um die Ablösesumme gefeilscht. 

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