Plötzlich steht Weltmeister in der Warteschlange

Eine kleine spanische Flagge und der Name Rodrigo auf seinem Koffer weißen daraufhin, dass es sich hier um einen der aktuell begehrtesten Kicker handelt. In den sozialen Medien kursieren sogleich Aufnahmen. Auch Transferexperte Fabrizio Romano teilt ein Video und mehrere Fotos. „Rodri kehrt nach Manchester zurück und ist gerade beim Boarding für seinen Ryanair-Flug. Das ist doch die Definition von Bescheidenheit, oder?“, schreibt er dazu.