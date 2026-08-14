Trump verhängt Zölle auf Drohnen und ihre Bauteile

US-Handelsminister stellte Sicherheitsrisiken fest

Die Zölle sollen den Angaben zufolge 21 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft treten. Für weniger sensible Drohnen-Bauteile gelte eine Frist von 180 Tagen. Für Produkte, die das US-Verteidigungsministerium innerhalb von 20 Tagen nach Unterzeichnung von der sogenannten „Covered List“ der US-Kommunikationsaufsicht FCC ausnimmt, gelte ebenfalls die Frist von 180 Tagen. Auf dieser Liste stehen Kommunikationsgeräte, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft werden.