Trump verhängt Zölle auf Drohnen und ihre Bauteile

US-Präsident Donald Trump hat Zölle auf den Import von Drohnen und deren Bauteilen verhängt. Die USA seien zu abhängig von ausländischen Anbietern, erklärte die Regierung zur Begründung. Eine entsprechende Anordnung wurde am Donnerstag unterzeichnet.
Für Drohnen ab einer bestimmten Größe oder mit besonders sicherheitsrelevanten Fähigkeiten soll demnach künftig ein Wertzoll von 100 Prozent fällig werden. Auf kleinere Modelle ohne diese Eigenschaften werde ein Wertzoll von 25 Prozent erhoben. Drohnen und Bauteile aus der EU, Japan, Liechtenstein, Südkorea, der Schweiz und Taiwan würden zukünftig mit 15 Prozent verzollt. Für Einfuhren aus Großbritannien liege der Zollsatz bei zehn Prozent.
US-Handelsminister stellte Sicherheitsrisiken fest
Die Zölle sollen den Angaben zufolge 21 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft treten. Für weniger sensible Drohnen-Bauteile gelte eine Frist von 180 Tagen. Für Produkte, die das US-Verteidigungsministerium innerhalb von 20 Tagen nach Unterzeichnung von der sogenannten „Covered List“ der US-Kommunikationsaufsicht FCC ausnimmt, gelte ebenfalls die Frist von 180 Tagen. Auf dieser Liste stehen Kommunikationsgeräte, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft werden.
Der Entscheidung vorausgegangen war eine Untersuchung von US-Handelsminister Howard Lutnick. Der Minister sei zu dem Schluss gekommen, dass Drohnen und entsprechende Bauteile von bestimmten ausländischen Unternehmen Sicherheitsrisiken darstellten, hieß es in dem vom Weißen Haus veröffentlichten Text der Anordnung. Zugleich produziere die heimische Industrie nicht genug, um den Sicherheitsbedarf zu decken.
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