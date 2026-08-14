Darum wurde Kidman vor Ehe mit Tom Cruise gewarnt

Nicole Kidman und Tom Cruise waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie sich 2001 scheiden ließen. Jetzt gibt die Schauspielerin seltene Einblicke in ihre Ehe mit dem Hollywoodstar und verrät, dass sie sogar vor der Hochzeit mit Cruise gewarnt wurde. (Bild: PPS/www.pps.at)