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Seltene Enthüllungen

Darum wurde Kidman vor Ehe mit Tom Cruise gewarnt

Society International
14.08.2026 08:33
Nicole Kidman und Tom Cruise waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie sich 2001 scheiden ...
Nicole Kidman und Tom Cruise waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie sich 2001 scheiden ließen. Jetzt gibt die Schauspielerin seltene Einblicke in ihre Ehe mit dem Hollywoodstar und verrät, dass sie sogar vor der Hochzeit mit Cruise gewarnt wurde.(Bild: PPS/www.pps.at)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Normalerweise ist dieses Thema für sie bei Interviews vollkommen tabu. Doch in der britischen „Vogue“ gab Nicole Kidman jetzt einen sehr seltenen Einblick in ihre Ehe mit Tom Cruise, die sie im Rückblick als einen „völlig natürlichen“ Teil ihres Lebens bezeichnete.

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Das Thema ihrer Ehe hatte die 59-Jährige selbst angeschnitten, als sie darüber redete, dass sie sich bei hochkarätigen Veranstaltungen wie Modenschauen und Galas sowie auf roten Teppichen „sehr wohl“ fühle.

„Schon mit 22 in diese Welt hineingeworfen“
Sie begründete das mit: „Aufgrund dessen, wen ich damals so jung geheiratet habe, wurde ich schon mit 22 Jahren in diese Welt hineingeworfen.“ Sie könne sich kaum noch daran erinnern, wie es vorher war.

Nicole Kidman blickt im Interview mit der „Vogue“ auf die Beziehung zu Tom Cruise zurück.
Nicole Kidman blickt im Interview mit der „Vogue“ auf die Beziehung zu Tom Cruise zurück.(Bild: AP/Evan Agostini)

Mit ihrer Eheschließung am Heiligabend 1990 habe sie plötzlich weltweit im Rampenlicht gestanden – was sie bis heute tut. In den Worten der Oscargewinnerin: „Plötzlich war ich 22 Jahre alt und hatte diesen Mega-Filmstar zum Ehemann. Aber es fühlte sich einfach völlig natürlich für mich an.“

„Wird deine Karriere negativ beeinflussen“
Weshalb sie die Ehe mit Cruise schon so jung eingegangen ist? „Wir haben uns Hals über Kopf ineinander verliebt – es war einfach.“

Kidman enthüllte, dass ihr Umfeld ihr damals von der Verbindung abgeraten habe. „Ich erinnere mich, dass Leute zu mir sagten: ,Das wird deine Karriere negativ beeinflussen‘“, so die Australierin. „Und ich dachte: ,Das ist mir egal, weil ich verliebt bin und verheiratet sein möchte.‘“

Kidman gesteht jetzt: Für Tom Cruise hätte sie sogar ihre Karriere aufgegeben.
Kidman gesteht jetzt: Für Tom Cruise hätte sie sogar ihre Karriere aufgegeben.(Bild: AFP/DAVID RAMOS)

Kidman hätte Karriere für Cruise aufgegeben
Dass das Jawort mit dem „Mission Impossible“-Star dann tatsächlich zu einem Karriereknick geführt habe, sei ihr egal gewesen: „Hätte ich den Mann, den ich liebe, etwa nicht heiraten sollen?“ Damals hätte sie problemlos ganz ihre Karriere für Tom aufgegeben und „es wäre mir egal gewesen“.

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Kidman und Cruise blieben mehr als ein Jahrzehnt zusammen, bevor ihre Ehe im August 2001 offiziell geschieden wurde. Das Paar – das die Kinder Bella (33) und Connor (31) adoptierte – hatte sich ursprünglich am Set des Films „Tage des Donners“ im Jahr 1990 kennengelernt. Anschließend standen sie in mehreren Filmen gemeinsam vor der Kamera, darunter Ron Howards „Far and Away“ (1992) und Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“ (1999).

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