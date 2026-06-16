Österreich gegen Jordanien ab 6 Uhr LIVE

Die Auswahl aus dem Nahen Osten gilt als taktisch diszipliniert, ihre Dreier- beziehungsweise Fünferkette ist nur schwer zu knacken. Im Spiel nach vorne versucht man durch schnelle Konter Nadelstiche zu setzen, eine Schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang Mousa Al-Tamari zu. Der 28-jährige Flügelspieler von Stade Rennes, auch „Jordaniens Messi“ genannt, ist der einzige Europa-Legionär im Kader, er brachte es in der abgelaufenen Ligue-1-Saison auf sieben Tore und elf Assists.