Torschütze Schmid lief sofort zum WM-Pechvogel

20 Minuten dauerte es, bis Romano Schmid die österreichischen Fans nach 28 Jahren Wartezeit auf ein WM-Tor erlöste. Der Bremen-Legionär nahm sich vom Strafraumende ein Herz und schlenzte den Ball ins rechte Kreuzeck – unhaltbar für den jordanischen Schlussmann. Doch der Torschütze lief nicht zu den Fans, um zu jubeln, sondern steuerte direkt den verletzten Mitspieler Christoph Baumgartner an.