Der Arm war dran! Österreich-Treffer zählt nicht

Happy End für Österreich

Davor war nämlich Stefan Posch mit dem Arm am Ball – zwar nur eine leichte Berührung, aber genug für den VAR, auf Handspiel zu entscheiden. Bitter für das ÖFB-Team, das geknickt in die Trinkpause ging. Dort fand Trainer Ralf Rangnick wohl jedoch die richtigen Worte, denn nur wenige Sekunden später zappelte der Ball erneut im jordanischen Netz – diesmal auch regulär.