Der Arm war dran! Österreich-Treffer zählt nicht

VAR-Drama beim WM-Auftakt – das Tor zählt leider nicht. Der 2:1-Führungstreffer von Marko Arnautovic wurde zurückgenommen, Stefan Posch war davor mit dem Arm am Ball – mit einem Happy End, denn nur wenige Minuten später zappelte die Kugel erneut im Netz.
Handspiel-Drama beim WM-Auftaktspiel zwischen Österreich unjd Jordanien. Der eingewechselte Marko Arnautovic kommt nach einem Eckball im Strafraum zum Abschluss und brachte den Ball zur 2:1-Führung im Tor unter – glaubten Österreich zumindest. Denn der Schidsrichter sah sich die Situation noch einmal genauer an.
Happy End für Österreich
Davor war nämlich Stefan Posch mit dem Arm am Ball – zwar nur eine leichte Berührung, aber genug für den VAR, auf Handspiel zu entscheiden. Bitter für das ÖFB-Team, das geknickt in die Trinkpause ging. Dort fand Trainer Ralf Rangnick wohl jedoch die richtigen Worte, denn nur wenige Sekunden später zappelte der Ball erneut im jordanischen Netz – diesmal auch regulär.
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