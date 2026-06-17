Er ersetzt „Baumi“! ÖFB-Comeback nach 975 Tagen

Sasa Kalajdzic rutschte für den verletzten Christoph Baumgartner in Österreichs Startelf beim WM-Start gegen Jordanien. Über den LASK kämpfte sich der 2-Meter-Stürmer, der bereits drei Kreuzbandrisse erlitt, wieder eindrucksvoll zurück.
„Meine Familie ist in allen Zeiten mein absoluter Rückhalt und hat einen enormen Anteil daran, dass ich wieder da bin. Die Geburt unseres Sohnes Aleksandar gab mir damals nochmal einen Extra-Schub – vor allem mental. Du kommst nach einem harten Reha-Tag nach Hause und siehst sein Lächeln. Das hat alles andere beiseite geschoben. Wie er und meine Frau Lorena für mich durchgehend da waren und immer sind, ist unglaublich“, strahlte Stürmer Sasa Kalajdzic im Interview mit der „Krone“ vor dem WM-Start.
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