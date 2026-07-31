Jagd nach neuen Bestleistungen

Für Salzburgs Leichtathleten geht es Samstag in Andorf wieder um neue Bestleistungen. Die Speerwerfer Laurenz Waldbauer und Jakob Grubmüller gehen als Favoriten in ihren Bewerb. Lukas Stiper hat indes starke heimische Konkurrenz. Katharina Stöger entschied sich kurzfristig für einen Start in Deutschland.
Das große Highlight für Salzburgs Leichtathleten waren die Staatsmeisterschaften vergangenen Samstag in Innsbruck. Für die anstehende EM in Birmingham hat sich bekanntlich keiner qualifiziert. Aber einige Union Salzburg-Athleten starten heute beim Meeting in Andorf. So etwa Speerwurf Staatsmeister Laurenz Waldbauer und „Vize“ Jakob Grubmüller. Auch in Oberösterreich ist dem Duo der Sieg zuzutrauen.
Lukas Stiper hat im Diskuswurf mit Lukas Weißhaidinger indes einen starken Konkurrenten. Eigentlich wollte auch Katharina Stöger dort über die 1000 Meter starten. Kurzfristig entschied sie sich dann aber für einen 800-Meter-Lauf in Sindelfingen in Baden-Württemberg (D). „Dort kann ich hoffentlich nochmal eine persönliche Bestzeit laufen“, sagt die Salzburgerin.
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