Jagd nach neuen Bestleistungen

Das große Highlight für Salzburgs Leichtathleten waren die Staatsmeisterschaften vergangenen Samstag in Innsbruck. Für die anstehende EM in Birmingham hat sich bekanntlich keiner qualifiziert. Aber einige Union Salzburg-Athleten starten heute beim Meeting in Andorf. So etwa Speerwurf Staatsmeister Laurenz Waldbauer und „Vize“ Jakob Grubmüller. Auch in Oberösterreich ist dem Duo der Sieg zuzutrauen.