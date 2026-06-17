Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Plötzlich „Zehner“

Konni, der Mann für alle Fälle bei Rot-Weiß-Rot

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 05:28
Jubelt Laimer mit Österreich als Kreativgeist?
Jubelt Laimer mit Österreich als Kreativgeist?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Bei der Startaufstellung des ÖFB-Teams rieb sich der ein oder andere womöglich verwundert die Augen. Konrad Laimer „rotierte“ von der Verteidigung ins offensive Mittelfeld, soll für Österreich für kreative Momente sorgen, den verletzten „Baumi“ vergessen machen. Der Bayern-Akteur ist das heimische „Taschenmesser“, keiner ist so variabel.

0 Kommentare

Ja, richtig gelesen! Da wunderten sich Fans und einige TV-Experten. Konrad Laimer auf der „Zehn“, die offizielle Aufstellung, die bei der FIFA einlangte. Ralf Rangnick überraschte im Vorfeld gegen Jordanien alle. Indem er den Bayern-Akteur aus der Verteidigung ins offensive Mittelfeld „rotierte“. Das hatte kaum einer kommen sehen, diese Variante stand bei den wenigsten auf der Bingo-Karte!

Fünf Positionen
Laimer spielte für das ÖFB-Team bislang auf vier Positionen: Linker Verteidiger (auf dieser Position haben ihn die meisten auch erwartet), Rechtsverteidiger (hier mauserte er sich bei Bayern zur Weltklasse), zentral defensives Mittelfeld – und rechte Schiene. Nun kommt die fünfte Rolle in Rot-Weiß-Rot hinzu. „Konni ist unglaublich variabel, man weiß, was man von ihm bekommt. Egal, auf welcher Position er letztendlich spielt“, sagte Teamchef Ralf Rangnick erst vor wenigen Wochen über den gebürtigen Salzburger. 

Bei Bayern mauserte er sich als Rechtsverteidiger zur Weltklasse.
Bei Bayern mauserte er sich als Rechtsverteidiger zur Weltklasse.(Bild: AFP)

Der 29-Jährige ist einer der variabelsten Spieler in Europa, kann jede Rolle mit seiner unbändigen Leidenschaft und Laufbereitschaft als „Pferdelunge“ ausfüllen. Laimer ist das flexible „Taschenmesser“, das sich perfekt anpasst – und sine Leistung bringt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 05:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Remis
Iran vs. Neuseeland 2:2! Alle Tore im Video
WM-Remis
Saudi Arabien vs Uruguay 1:1 – Highlights im Video
WM-Hit
Ägypten trotzt Belgien Remis ab! Tore im Video
WM-Sensation
Kap Verde holt Punkt gegen Spanien – im Video!
WM-Trefferreigen
Schweden vs. Tunesien 5:1! Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
149.564 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
104.916 mal gelesen
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
93.600 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1506 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1353 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1112 mal kommentiert
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Gruppe J im Ticker
LIVE: Gleich geht‘s los! ÖFB-Elf startet in die WM
Plötzlich „Zehner“
Konni, der Mann für alle Fälle bei Rot-Weiß-Rot
Sport Tv Logo
Noch nie Weltmeister
Ronaldo will nicht wie diese Legenden enden
Sport Tv Logo
Gegen Jordanien
Er ersetzt „Baumi“! ÖFB-Comeback nach 975 Tagen
Krone Plus Logo
Start in die WM
Warum Alaba & Co. für Rangnick durchs Feuer gehen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf