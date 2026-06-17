Konni, der Mann für alle Fälle bei Rot-Weiß-Rot

Fünf Positionen

Laimer spielte für das ÖFB-Team bislang auf vier Positionen: Linker Verteidiger (auf dieser Position haben ihn die meisten auch erwartet), Rechtsverteidiger (hier mauserte er sich bei Bayern zur Weltklasse), zentral defensives Mittelfeld – und rechte Schiene. Nun kommt die fünfte Rolle in Rot-Weiß-Rot hinzu. „Konni ist unglaublich variabel, man weiß, was man von ihm bekommt. Egal, auf welcher Position er letztendlich spielt“, sagte Teamchef Ralf Rangnick erst vor wenigen Wochen über den gebürtigen Salzburger.