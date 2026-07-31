Abpfiff-Eklat! GAK-Goalie von LASK-Fans beworfen

Große Aufregung um eine unschöne Szene beim Duell von Meister LASK und GAK: Direkt nach dem Abpfiff der Auftaktpartie zur neuen Saison von Österreichs Bundesliga ist GAK-Goalie Cican Stanković vonseiten der LASK-Fans mit einem Gegenstand beworfen worden!
Viele Schüsse hatte der nach zwei Saisonen ohne Pflichtspiele in den Profi-Fußball zurückgekehrte Ex-Salzburg-Tormann während des Gastspiels seiner in blauen Dressen aufgelaufenen „Rotjacken“ gehalten, mit diesem finalen „Geschoss“ hatte er aber nicht gerechnet.
Wurfattacke mit Ball?
Wie TV-Bilder zeigten, war Stanković gerade dabei, nach dem für den GAK 0:3 zu Ende gegangenen Gastspiel beim LASK, seine Trinkflasche von neben dem Tor zu holen, als er am Kopf getroffen wurde. Was genau ihn getroffen hatte, war nicht klar zu erkennen, es könnte sich allerdings um einen Ball gehandelt haben …
Nachdem er kurz vor Schreck vor dem Sektor der LASK-Heimfans zu Boden gegangen war, wollte er offenbar den oder die Werfer zur Rede stellen, Mitspieler mussten den 33-Jährigen zurückhalten.
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