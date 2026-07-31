Abpfiff-Eklat! GAK-Goalie von LASK-Fans beworfen

Wurfattacke mit Ball?

Wie TV-Bilder zeigten, war Stanković gerade dabei, nach dem für den GAK 0:3 zu Ende gegangenen Gastspiel beim LASK, seine Trinkflasche von neben dem Tor zu holen, als er am Kopf getroffen wurde. Was genau ihn getroffen hatte, war nicht klar zu erkennen, es könnte sich allerdings um einen Ball gehandelt haben …