Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sieger? Nein, hat’s nicht gegeben bei Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln ...
Deutsche Bundesliga
Eintracht Frankfurt verspielt
2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
Für Leo Querfeld und Co. hat es gegen den FC St. Pauli keinen Sieg gegeben …
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell
von Union und St. Pauli!
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Ausschreitungen in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans
fordern Punktabzug nach Eklat
Mitchell Weiser sorgte mit einem Interview für Unruhe.
Gefiel Klub gar nicht
Werder-Profi nach Wirbel-
Interview zum Rapport gerufen
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans empört: „Klappstuhl hatte
mehr Highlights als Undav“
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
Von 2. Liga zu Bayern
Jammern war für Christoph Freund nie eine Option
Karim Adeymi traf in Stuttgart spät zur Führung.
„Vergesse nicht ...“
Rudelbildung! Adeyemi erklärt provokanten Jubel
Michael Gregoritsch
Foul zurückgewiesen
Fairplay-Szene des Tages von ÖFB-Star Gregoritsch!
Lange Zeit hat es bei VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund nicht nach einem Sieger ausgesehen ...
Deutsche Bundesliga
Dortmund besiegt Stuttgart dank spätem Turbo-Boost
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Olise in Frankreich ein Unbekannter? Kompany kann das kaum glauben.
Kompany verwundert
Anwärter auf Ballon d‘Or im Heimatland „unbekannt“
Nnamdi Collins im Ländermatch gegen die Slowakei
Trainer bestätigt:
Böse Verletzung! Saison für DFB-Teamspieler vorbei
Harry Kane
Sprunggelenksprobleme
Paukenschlag beim FC Bayern: Harry Kane fällt aus
Martin Harnik findet deutliche Worte über den Fitnesszustand von Victor Boniface.
Harnik kritisiert
Boniface? „Er hat fit und fett verwechselt“
Neven Subotić spielte insgesamt über acht Jahre für Borussia Dortmund, von 2008 bis Anfang 2017.
Vom Luxus zum Umdenken
BVB-Legende: „Mein Vermögen ist bald aufgebraucht“
Niko Kovac (l.) äußerte sich zur Anmerkung von Ralf Rangnick (r.).
BVB-Coach kontert
Kovac äußert sich zur Deutsch-Causa um Chukwuemeka
Werder-Stürmer Victor Boniface beim Training mit deutlichem Übergewicht.
„Muss daran arbeiten“
Rückkehr mit Übergewicht! Wirbel um Boniface
Konrad Laimer im Gespräch mit ServusTV-Moderatorin Julia Kienast.
„Schauen wir mal“
Verlängerung beim FC Bayern? Laimer klärt auf
Oliver Glasner
Baba, England?
Übernimmt Glasner im Sommer bei Bayer Leverkusen?
Carney Chukwuemeka
Rangnick-Anmerkung
BVB nachlässig? Nun äußert sich Chukwuemeka selbst
Raphaël Guerreiro (r.).
Jetzt ist es fix
Bayern verkündet: Nationalspieler im Sommer weg
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
Will im Sommer weg
Wildes Gerücht: Jagt der FC Bayern 150-Mio.-Mann?
Zum Archiv
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer
„Es gab Kontakt“
Ilzer muss zittern: Barca klopft bei Goalgetter an
Oliver Glasner
Hoeneß packt aus
Bestätigt! Glasner wäre fast Bayern-Coach geworden
Bayerns ehemaliger Tormann-Trainer Toni Tapalovic
Neuer-Kumpel
Abrechnung mit Bayern: „War Schlag ins Gesicht“
Was läuft da zwischen Zoe Käppele und Lennart Karl?
Gerüchteküche brodelt
Sie soll Bayerns Lennart Karl den Kopf verdrehen
Zweieinhalb Jahre kickte Luca Toni für den FC Bayern. 
Grund für Bayern-Aus
„Menschlich eine Null“: Toni ledert gegen Ex-Coach
Kaum zu glauben, welche Summen für Michael Olise geboten werden (sollen).
Bayern gelassen, aber:
Bis zu 200 Mille? Real und Liverpool wollen Olise
Michael Olise
Englänger wollen Olise
Bayern-Abgang? Klare Bedingung von Beratern
Dortmund hat einen neuen Sportdirektor.
Verein bestätigt
Nach Kehl-Aus: Dortmund hat neuen Sportdirektor
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf