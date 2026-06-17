Rangnick: Darum fiel Entscheidung auf Kalajdzic

„Das entspricht Trainingsleistungen und auch den Leistungen, die er beim LASK in der Rückrunde gezeigt hat. Er ist richtig fit und in Form und hat in den letzten zwei Wochen auch noch einmal auf sich aufmerksam gemacht“, so Ralf Rangnick zur Entscheidung, Sasa Kalajdzic von Beginn an gegen Jordanien spielen zu lassen.