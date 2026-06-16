ÖFB-Fans pilgern zum Stadion: „Das wird ein 3:0!“

Mitgefiebert wird vom Sektor 205 hinter dem Tor, der gegen Jordanien zum Österreich-Sektor wird. „Über den ÖFB kamen wir zu Karten um umgerechnet 100 Euro, in Summe bleibt es aber ein kostspieliger Trip. Daher bleiben wir nur fünf Tage“, geht sich kein weiterer Matchbesuch aus. Das Preisniveau erleben sie von beiden Seiten: „Einerseits aßen wir eine 12-Zoll-Pizza um teure 30 Euro, andererseits hätten wir an der nächsten Ecke einen 58-Zoll-Fernseher um unter 200 Doller kaufen können.“