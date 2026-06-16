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Start gegen Jordanien

ÖFB-Fans pilgern zum Stadion: „Das wird ein 3:0!“

Fußball International
16.06.2026 15:06
Für die WM haben die Pielachtaler einen eigenen Schal kreiert
Für die WM haben die Pielachtaler einen eigenen Schal kreiert(Bild: Christian Reichel)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Das erste Highlight steigt Dienstag (Ortszeit) in Santa Clara schon Stunden vor dem Anpfiff unserer ÖFB-Burschen gegen Jordanien: Um 16.30 Uhr versammeln sich Österreichs Fans beim sogenannten Democrazy Way, legen den restlichen Kilometer zum San Francisco Bay Area Stadion gemeinsam zurück. Einige schauten bereits am Montag bei der Arena vorbei - darunter auch eine Pielachtaler Abordnung.

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Der Fanclub Pielachtal ist Stammgast bei Spielen des ÖFB-Teams, hat sich auch mit seinem Transparent längst einen Namen gemacht. Klar fiebern einige auch bei der MW live mit – darunter Jürgen mit seinen Schwagern Karl und Christian. „Wir erwarten uns schon einen Sieg, es wird bestimmt ein 3:0“, geht Karl von einer klaren Angelegenheit aus.

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Der Fanclub Pielachtal hat sich bei ÖFB-Spielen längst einen Namen gemacht
Der Fanclub Pielachtal hat sich bei ÖFB-Spielen längst einen Namen gemacht(Bild: Christian Reichel)

Die Verwandtschaft sieht es ähnlich: „Wir werden drei Punkte holen, das wäre extrem wichtig zum Start“, legt sich Jürgen fest. Bei der Frage nach Österreichs Torschützen hat Christian einen Stürmer fix auf seinem Zettel stehen: „Ich gehe davon aus, dass Kalajdzic morgen beginnen und zumindest einen Treffer erzielen wird.“

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Mitgefiebert wird vom Sektor 205 hinter dem Tor, der gegen Jordanien zum Österreich-Sektor wird. „Über den ÖFB kamen wir zu Karten um umgerechnet 100 Euro, in Summe bleibt es aber ein kostspieliger Trip. Daher bleiben wir nur fünf Tage“, geht sich kein weiterer Matchbesuch aus. Das Preisniveau erleben sie von beiden Seiten: „Einerseits aßen wir eine 12-Zoll-Pizza um teure 30 Euro, andererseits hätten wir an der nächsten Ecke einen 58-Zoll-Fernseher um unter 200 Doller kaufen können.“

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