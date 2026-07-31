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Hammarberg/Berger stehen in Rio im Achtelfinale!

Beachvolleyball
31.07.2026 22:46
Timo Hammarberg und Tim Berger
Timo Hammarberg und Tim Berger(Bild: Kevin Mattig)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Beachvolleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger stehen beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro im Achtelfinale!

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Das ÖVV-Duo besiegte am Freitag die Spanier Alejandro Huerta/Adrian Gavira 2:0 (12,18) und feierte damit im dritten Gruppenspiel den zweiten Sieg.

Ihre nächsten Gegner am Samstag stehen noch nicht fest.

Dorina und Ronja Klinger schieden nach einem 0:2 (-15,-19) gegen Corinne Quiggle/Chloe Loreen (USA) durch die dritte Niederlage vorzeitig aus.

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