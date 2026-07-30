Spanien-Kicker emotional: „Der schlimmste Sommer“

Während Rodri, Lamine Yamal und Co. den WM-Pokal in den Himmel von New York recken durften, war Fermin Lopez zum Zuschauen verdammt. Eine Verletzung kurz vor der Weltmeisterschaft hat seinen großen Traum platzen lassen. Nun hat der 23-Jährige das Training beim FC Barcelona wieder aufgenommen und dabei tief blicken lassen.
Lopez ist zurück im Barca-Training und arbeitet intensiv an seinem Comeback. Hinter ihm liegen die schwierigsten Wochen und Monate seiner noch jungen Profi-Karriere. Im Liga-Match gegen Betis Sevilla hatte sich der 23-Jährige Mitte Mai einen Mittelfußbruch zugezogen. Der Traum von der Teilnahme an der WM mit Spanien war damit geplatzt.
Anstatt in Nordamerika um den Titel zu kämpfen, war Lopez dazu verdammt, seinen Kollegen dabei zuzuschauen, wie sie sich zum Weltmeister krönten. „Das war definitiv der schlimmste Sommer. Alles lief gut, dann diese Verletzung“, lässt der Barca-Kicker nun gegenüber „Catalunya Radio“ tief blicken.
„Hat mich hart getroffen“
Die Spanien-Spiele konnte er sich zuerst gar nicht anschauen, gibt der Mittelfeldspieler zu: „Es war schwer, da ich auch dabei sein und spielen wollte und eigentlich das Jahr in Bestform war.“ Dennoch kann er sich mittlerweile mit seinem Land und seinen Kollegen freuen. „Der WM-Titel bedeutet mir viel. Es ist mein Land, das sind meine Teamkollegen.“
Deshalb will sich Lopez nicht weiter über seine Verletzung und die Folgen ärgern. „Es hat mich auch viel gelehrt, ich habe viel gelernt … dieser Rückschlag hat mich wirklich hart getroffen. Das muss ich zugeben. Aber das Ziel ist es, nach dieser Verletzung mit einer starken Motivation zurückzukommen, und ich fühle mich komplett bereit.“
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