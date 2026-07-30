Spanien-Kicker emotional: „Der schlimmste Sommer“

„Hat mich hart getroffen“

Die Spanien-Spiele konnte er sich zuerst gar nicht anschauen, gibt der Mittelfeldspieler zu: „Es war schwer, da ich auch dabei sein und spielen wollte und eigentlich das Jahr in Bestform war.“ Dennoch kann er sich mittlerweile mit seinem Land und seinen Kollegen freuen. „Der WM-Titel bedeutet mir viel. Es ist mein Land, das sind meine Teamkollegen.“