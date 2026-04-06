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Im bislang letzten Champions-League-Duell mussten die Bayern (Bild Kane, li.) gegen Real (Kroos) ...
Sportdirektor Freund zieht Vergleich:
„Real Madrid heißt Glamour -
FC Bayern ist bodenständiger“
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Michael Olise und Eduardo Camavinga
„Droht“ Bayern-Kicker
Real-Star: „Wenn es sein
muss, werde ich dich töten!“
Vinicius gegen Konrad Laimer! Das Schlüsselduell im CL-Kracher Bayern gegen Real?
„Das wird so geil“
Ex-Kicker freut sich schon:
„Piranha Laimer frisst Vinicius“
„Ans is kans“ – wesegen Robert Lewandowski gegen Newcastle gleich doppelt traf.
Barcas Tor-Gigant
Lewandowskis CL-Bilanz:
Das hat noch keiner geschafft
Noa Lang
Klub droht mit Klage
Nach Verletzung: Galatasaray
fordert jetzt Schadenersatz!
Thibaut Courtois
Wohl auch gegen Bayern
Hiobsbotschaft für Real! Courtois fällt länger aus
Star-Goalie Kasper Schmeichel droht nach einer Verletzung das Ende seiner Karriere.
Bittere Diagnose
Karriere-Aus? „Der Gedanke ist niederschmetternd“
Noa Lang zog sich eine schwere Verletzung zu.
Blutige Handverletzung
Schnittwunde! Gala-Profi schreit vor Schmerzen
Filip Pavic gab am Mittwoch sein Champions-League-Debüt.
Bei CL-Gala
Bayern-Youngster bricht Rekord von Paul Wanner
Videos
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Hier die Highlights
Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Bis 2027 steht Pep Guardiola bei den „Skyblues“ unter Vertrag.
Champions-League-Aus
Pep Guardiolas Zukunft? „Jeder will mich feuern“
Ryan Gravenberch (r.) jubelt mit Hugo Ekitike.
Champions League
In Torlaune! Liverpool fixiert Aufstieg gegen Gala
Tottenham gewinnt zwar das Spiel, scheidet jedoch trotzdem aus.
CL-Achtelfinale
Tottenham gewinnt, scheidet jedoch trotzdem aus
Harry Kane traf doppelt.
Champions League
Bayern verpasst Atalanta nächste Abreibung
Doppeltorschütze herzt Doppeltorschütze: Robert Lewandowski und Raphinha.
Champions League
FC Barcelona fegt über Newcastle hinweg
Pep Guardiola
„Kommen wieder zurück“
Real bleibt ManCity-Albtraum in Champions League!
PSG-Coach Luis Enrique
Unangenehmer Gegner
Titelverteidiger PSG ist „immer unberechenbar“!
Schiedsrichter Clément Turpin zückte die Rote Karte für Citys Bernardo Silva.
Bei City gegen Real
CL-Aufreger: „Eine der dümmsten Regeln im Fußball“
TV-Experte Matthias Sammer reagierte deutlich auf die Kritik an Arsenal.
Kritik unverständlich
Ansage von Sammer: „Sollen alle ihren Mund halten“
PSG ließ Chelsea keine Chance.
Champions League
Chelsea kassiert gegen PSG die nächste Abreibung
Die Rote Karte für City war der Anfang vom Ende.
Real souverän weiter
Sehr lange in Unterzahl: City-Wunder bleibt aus
CL-Viertelfinale fix
Arsenal lässt gegen Leverkusen nichts anbrennen
Ausgelassener Jubel bei den Sporting-Kickern, denn sie haben gegen Bodö/Glimt noch die Wende ...
Nach Hinspiel-Blamage
5:0 nach 0:3! Sporting dreht CL-Duell gegen Bodö
Zum Archiv
Pep Guardiola hat seinen Spielern eine Warnung ausgesprochen.
Pep-Ansage an Spieler:
„Dann sollen sie heimgehen und dort bleiben“
Glänzt Federico Valverde heute erneut gegen die „Skyblues“?
Der Überblick
So sehen Sie die Champions League heute live im TV
Im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta wird wohl Leonard Prescott im Kasten der Bayern ...
Alarm vor CL-Spiel
Eigentlich darf Bayern-Goalie gar nicht spielen
Michael Olise (l.) und Joshua Kimmich (r.) sahen gegen Atalanta die Gelbe Karte.
Didi Hamann:
„Was passiert ist, war eine Farce, aber …“
Antonin Kinsky erlebte einen Albtraum-Abend. 
Debüt zum Vergessen
Tottenham-Keeper äußert sich zu Albtraum-Abend
Pedro Neto schubste den Ballbuben um.
Eklat in Paris
Chelsea-Spieler lässt Frust am Ballbuben aus
Großer Jubel: Ole Didrik Blomberg erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für Bodö/Glimt.
CL-Märchen geht weiter
„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen
ManCity-Coach Pep Guardiola kassierte eine 0:3-Pleite gegen Real Madrid 
Angstgegner Real
„In Stücke gerissen“ – aber Guardiola überrascht
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