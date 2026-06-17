Arnautovic Ersatz! So beginnen wir gegen Jordanien

Beeindruckender Fanmarsch

Schon lange vor Anpfiff war der Austragungsort Santa Clara beeindruckend in Rot-Weiß-Rot getaucht. Bis zu 6000 Fans inszenierten einen imposanten Fanmarsch und werden die Mannschaft im Stadion unterstützen. Hier die besten Bilder, die belegen, dass die österreichischen Fans jedenfalls in WM-Form sind.