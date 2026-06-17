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Die Aufstellung ist da

Arnautovic Ersatz! So beginnen wir gegen Jordanien

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 04:36
Marko Arnautovic wird dem Nationalteam zunächst von der Bank aus die Daumen drücken.
Marko Arnautovic wird dem Nationalteam zunächst von der Bank aus die Daumen drücken.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Aufstellung ist da: So startet Österreich heute gegen Jordanien ins erste WM-Spiel seit 28 Jahren.

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Der vermutlich interessanteste Aspekt der Startformation: Marko Arnautovic sitzt zu Beginn auf der Bank. Viel war über die rot-weiß-rote Offensive diskutiert worden, jetzt wissen wir: Teamchef Ralf Rangnick lässt Sasa Kalajdzic von Beginn an stürmen. Arnautovic wird zunächst von draußen die Daumen drücken.

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Fotos

Schlager im Tor

In Abwesenheit des verletzten Christoph Baumgartner agiert Romano Schmid als Zehner, Konrad Laimer übernimmt die Rolle am rechten Flügel. Links in der Viererkette spielt Phillipp Mwene, die Innenverteidigung bilden Philipp Lienhart und David Alaba.

Die ÖFB-Startformation gegen Jordanien:
A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Schmid, Sabitzer – Kalajdzic

Hier die Aufstellung illustriert:

Anpfiff ist um 6 Uhr, auf sportkrone.at berichten wir natürlich wie gewohnt live:

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Beeindruckender Fanmarsch
Schon lange vor Anpfiff war der Austragungsort Santa Clara beeindruckend in Rot-Weiß-Rot getaucht. Bis zu 6000 Fans inszenierten einen imposanten Fanmarsch und werden die Mannschaft im Stadion unterstützen. Hier die besten Bilder, die belegen, dass die österreichischen Fans jedenfalls in WM-Form sind.

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Sobald Marko Arnautovic eingewechselt werden sollte, ist übrigens ein Rekord fällt:

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Auch wenn er nicht von Beginn an spielt, ist‘s gut möglich, dass dieser Rekord heute geknackt wird.

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