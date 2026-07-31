Rad-Star Primoz Roglic von Auto angefahren!

Der Slowene gab am Freitag auf Instagram bekannt, vor einigen Tagen von einem Auto angefahren worden zu sein. Ein Foto zeigte einen großen Bluterguss an seinem Oberschenkel. Aufgrund der Blessur könne er leider nicht an der Clasica San Sebastian und der Burgos-Rundfahrt teilnehmen, so Roglic. Die am 22. August beginnende Vuelta bleibe aber sein Ziel.