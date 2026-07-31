Kühbauer: „Die Jungs haben es ganz gut gemacht!“

Peter Michorl (GAK-Neuzugang): „Es war ein hochverdienter Sieg des LASK, der wahrscheinlich auch noch höher ausfallen kann. Wir waren in der ersten Halbzeit zu mutlos, haben uns gleich hinten reindrücken lassen. So war es nicht geplant, so tief zu stehen. Wir müssen uns noch viel mehr finden. Heute war es der Double-Sieger, das war wahrscheinlich nicht unsere Kragenweite. Wir sind eigentlich nur hinterhergelaufen. Wenn wir versucht haben rauszuspielen, haben wir kapitale Eigenfehler gemacht, die dann hier bestraft werden.“